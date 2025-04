Cronaca A Casa Serena la Madonnina delle Grazie e la celebrazione della messa pasquale

La statua della Madonnina delle Grazie ieri ha fatto il suo ingresso a Casa Serena per una visita, grazie all’impegno del gremio dei Massai e del suo padre guardiano. È stato un momento molto toccante e sentito: «Gli ospiti e le ospiti si sono accostati alla Madonnina con grande devozione e per loro è stato prezioso poter avere nella residenza la statuina, anche perché molti di loro non hanno la possibilità di andare a san Pietro autonomamente» spiegano le responsabili della struttura di via Pasubio. Si è trattato di un’iniziativa che ha coinvolto diverse realtà e istituzioni che hanno scelto di partecipare «con grande semplicità e in spirito di servizio per regalare un momento bello ai nostri ospiti», come spiegano dalla residenza. Tra i tanti, anche le educatrici di Casa Serena e della cooperativa Seriana 2000 e le volontarie di sant’Egidio che hanno preparato il pane con le uova per l'offertorio; inoltre alcune operatrici hanno predisposto le piante di grano e lenticchie per i sepolcri insieme ad alcune ospiti. Don Eugenio Cavallo, insieme a padre Ambrogio, ha celebrato la messa per la Pasqua. I gremianti hanno portato poi la Madonnina nella stanza di un’ospite che è molto devota ma che al momento deve stare a riposo nella sua camera. Erano presenti anche l’assessora alle Politiche, servizi di Coesione sociale Lalla Careddu, con il dirigente Alberto Mura e alcune volontarie della comunità di Sant'Egidio.