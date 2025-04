Sadali, abbandono di rifiuti e amianto in un’azienda agricola: una denuncia e area sotto sequestro

SADALI – I Carabinieri della Stazione di Sadali hanno denunciato un residente della zona per abbandono incontrollato di rifiuti e abuso edilizio, in seguito a un’operazione condotta nei primi giorni di aprile, mirata al contrasto delle violazioni ambientali nelle aree rurali del territorio.

L’intervento, avviato d’iniziativa dai militari dopo l’analisi di alcuni spunti informativi, si inserisce nel quadro di un’attività già avviata a fine marzo. L’operazione ha visto il determinante supporto del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, che ha permesso una visione complessiva del territorio, facilitando l’individuazione di criticità ambientali tra le aziende agricole della zona.

Nel corso delle verifiche in un’azienda agricola del territorio, i militari hanno scoperto la presenza di lamiere verosimilmente in amianto, utilizzate per la copertura di una struttura edificata senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Per questo motivo, oltre alla denuncia per gestione illecita di rifiuti, il soggetto è stato segnalato anche per abuso edilizio. L’area è stata posta sotto sequestro.

Nel comunicato ufficiale, l’Arma ha sottolineato come l’operazione si inserisca «nel solco di un impegno già avviato con precedenti interventi della fine di marzo» e abbia confermato «l’attenzione dei Carabinieri nelle questioni ambientali, specialmente nel contesto agreste».

«L'Arma dei Carabinieri continuerà a vigilare e a intervenire per contrastare questi fenomeni, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ecosistema» – si legge nella nota.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. In ossequio al principio di presunzione di innocenza, le responsabilità dell’indagato saranno accertate nelle sedi giudiziarie competenti.