Elmas, incendio in un appartamento: evacuata una palazzina nella notte

ELMAS – Notte di paura a Elmas, dove un incendio ha interessato un appartamento all’interno di una palazzina, costringendo i vigili del fuoco a far evacuare in via precauzionale anche gli altri residenti dello stabile.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate nella cucina dell’abitazione per poi estendersi rapidamente anche al salone e al bagno adiacenti, provocando danni rilevanti agli interni. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, supportata da un’autoscala e un’autobotte. Le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa, che ha disposto l’evacuazione temporanea dei piani sottostanti per garantire la massima sicurezza durante lo spegnimento.

Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Le cause del rogo restano ancora da chiarire e sono oggetto di accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.