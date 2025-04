Cronaca Olmedo in festa per Nostra Signora di Talia: un ricco programma tra tradizione, fede e spettacolo

Anche quest’anno Olmedo si prepara a vivere intensamente i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Talia, organizzati dal Comitato “Fedales 1984”. La celebrazione, cuore spirituale e culturale del paese, prenderà il via il 22 aprile con le novene e le Sante Messe fino al 30 aprile quando avranno inizio gli eventi principali che si protrarranno fino al 31 maggio. Un calendario ricco di eventi religiosi, folkloristici e di intrattenimento. Il 30 aprile, i Vespri Solenni saranno accompagnati dai giochi per bambini e bambine in piazza Giovanni XXIII con baby dance, palloncini e bolle di sapone. A seguire, un’intera serata di musica con i musicisti della scuola di musica “Bateras Beat Sassari” e un tuffo negli anni ’90 con la cover band “The ’90 Hits”. Il 1° maggio gli eventi principali delle festività con la Santa Messa Solenne, seguita dalla suggestiva processione accompagnata da cavalieri, fucilieri e dalle magistrali note della “Banda Musicale Ittirese”. Alle 15:00 si darà il via alla proiezione del video storico su Olmedo presso l’antica chiesetta romanica e verrà aperta la mostra di strumenti musicali e giochi d’epoca presso il salone parrocchiale. A seguire, l’adrenalinico spettacolo di Davide Riffaldi, campione di trial bike acrobatica, poi animazione e un gioco a premi per tutta la famiglia. La musica sarà protagonista della serata con la cover band ‘Hangover’. Alle 22:00 tutti all’anfiteatro comunale per l’imperdibile concerto della rock band italiana “Le Vibrazioni”. Il 2 maggio si riparte con la Santa Messa e la processione per le vie del paese. Il pomeriggio sarà animato dai Vigili del Fuoco in pensione con "Pompieropoli", percorso ludico-educativo per bambini e bambine che otterranno l’attestato di “Piccolo Pompiere”. A seguire, una serata ricca di folklore e con i balli dell’“Associazione Folk Culturale Nostra Signora di Talia”, il canto a chitarra con Daniele Giallara, Matteo Dore, Adriano Piredda, Bruno Maludrottu e Gianuario Sannia. In serata, le note del gruppo Melodias Arkanas e i balli sardi cantati da Tonino Pira e suonati da Costantino Lai e Mauro Spiga. Il 16 e 17 maggio ulteriore spazio alla tradizione con la 15a Rassegna Folkloristica Olmedese, mentre il 31 maggio si concluderà con la tradizionale processione alla chiesetta campestre e l’ultimo spettacolo musicale in programmazione. Immancabile il luna park di Mariolino, che accompagnerà i giorni di festa. Il Comitato tiene a ringraziare Don Paolo, l’amministrazione comunale, tutti gli sponsor e tutte le persone che hanno contribuito con il loro prezioso contributi. L’ invito a partecipare è esteso a tutti! A medas annos!