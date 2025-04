Cronaca AOU Cagliari, USB Sanità seconda forza sindacale: “Facciamo giustizia”

Con grande sensazione di orgoglio, possiamo affermare con certezza di essere la seconda forza sindacale più votata all'interno della AOU di Cagliari P.O. Casula, grazie al grande impegno dei nostri candidati . Questo è un successo senza precedenti che ripaga l'USB Sanità per la lotta sostenuta in totale solitudine, mentre altri sindacati in tutti questi anni hanno barattato dignità, diritti e salari dei lavoratori e delle lavoratrici. Senza nessun timore , in questi anni abbiamo denunciato a gran voce le criticità che affliggono l'ambiziente di lavoro del Policlinico Universitario: il grave pregiudizio subito dagli infermieri incaricati di svolgere il ruolo di Coordinatori, senza alcuna indennità economica; le condizioni di lavoro disumane nei reparti; la mancanza di sicurezza; il mancato conferimento degli incarichi e le procedure discutibili di mobilità. È fondamentale evidenziare come gli infermieri, OSS, personale sanitario e tecnico abbiano riconosciuto il nostro impegno e hanno riposto fiducia nella nostra Organizzazione Sindacale e nei nostri candidati . L'USB Sanità è stato l'unico sindacato all'interno dell'AOU di Cagliari a non chinare la testa e a non prestarsi ai compromessi del padrone di turno. Durante questi tre giorni di votazioni, dove sono comparsi sindacalisti che per anni sono stati in letargo , abbiamo assistito a tentativi poco dignitosi da parte di alcuni soggetti che, senza alcun pudore, chiedevano ed elemosinavano voti intorno ai seggi. La loro cultura dell'inerzia, della maldicenza e dilettantismo è stata ampiamente ripagata. Siamo fieri che ora, all'interno della RSU dell'AOU di Cagliari, i rappresentanti eletti con USB possano portare le problematiche al tavolo di trattativa con l'amministrazione. A differenza degli altri, i nostri rappresentanti avranno completa autonomia, sostenuti costantemente dalla nostra Organizzazione Sindacale. Le nostre priorità rimangono chiare e sempre attuali: assunzioni, stabilizzazioni, aumento delle indennità di turno e di pronte disponibilità, condizioni di lavoro sicure, valutazione dello stress lavoro-correlato, procedure per i differenziali economici professionali, produttività, infine, dopo dieci anni, la pubblicazione dei bandi di selezione per gli incarichi di funzione di coordinamento e organizzazione dipartimentale, nonché professionali, per questi ultimi anche per gli OSS. In RSU I lavoratori possono contare sui nostri rappresentanti: persone attente, preparate, responsabili e prive di ambizioni personali che non svenderanno, a differenza degli altri, il salario i diritti e la dignità dei colleghi. Grazie a tutti e a tutte, candidati ed elettori, per la fiducia accordataci.



Gianfranco Angioni Responsabile Regionale USB Sanità -