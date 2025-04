Rapine armate e furto di fucili: due indagati a Orosei

Due giovani di 23 anni, entrambi residenti a Orosei, sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Nuoro. Il procedimento scaturisce da una lunga attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che ha permesso di collegare i due a una serie di gravi episodi criminali, avvenuti tra gennaio e febbraio scorsi.

Uno dei due era stato arrestato il 20 febbraio con l’accusa di aver compiuto una rapina a mano armata in un supermercato di La Caletta. Le indagini successive hanno permesso di ricostruire un quadro più ampio. In particolare, secondo quanto accertato dagli inquirenti, i due si sarebbero introdotti in un’abitazione di via Brefotrofio a Orosei, da cui avrebbero sottratto due fucili semiautomatici.

A distanza di un mese, il 10 febbraio, i due avrebbero messo a segno una rapina in un minimarket, sempre a Orosei. Armati e con il volto coperto, avrebbero aggredito il titolare e si sarebbero impossessati dell’incasso, pari a circa 500 euro.

Il procedimento è ancora in fase preliminare. La magistratura valuterà ora la fondatezza delle accuse, e solo l’esito del processo potrà stabilire l’effettiva responsabilità dei due giovani.