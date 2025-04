Cimitero di Alghero, cedimento in un viale: Cacciotto interviene e annuncia misure immediate

Dopo l’incidente che ha visto una 74enne cadere in una fossa per sepoltura nel cimitero di Alghero, il sindaco Raimondo Cacciotto rompe il silenzio e assicura interventi urgenti. “Situazioni che non devono accadere”.

ALGHERO – Dopo il grave episodio avvenuto sabato mattina nel cimitero di Alghero, dove una donna di 74 anni è precipitata in una fossa profonda circa due metri a causa del cedimento di una lastra in cemento, è arrivata la risposta del sindaco Raimondo Cacciotto.

«Sono situazioni spiacevoli che non devono assolutamente accadere», ha dichiarato il primo cittadino. «La manutenzione e la prevenzione devono essere al primo posto in qualsiasi ambito. Faremo certamente in modo di evitare che fatti del genere non accadano ancora, lo facciamo da subito con una manutenzione immediata di messa in sicurezza del luogo».

Dopo l’incidente, Cacciotto ha contattato personalmente la famiglia della donna per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti il dirigente Pietro Nurra e gli operatori del settore Manutenzioni, procedendo con l’interdizione dell’area interessata e una prima messa in sicurezza.

Il Comune ha annunciato che nei prossimi giorni saranno sostituite tutte le lastre in cemento di copertura degli spazi ipogei, circa 60 pezzi. L’episodio ha acceso i riflettori sullo stato generale della struttura: proprio in queste settimane, infatti, l’Amministrazione stava già lavorando a una stima degli interventi necessari per la riqualificazione del cimitero, che comprende anche la realizzazione di nuovi loculi e una serie di manutenzioni straordinarie.

È previsto a breve un sopralluogo tecnico per completare il monitoraggio delle criticità e programmare gli interventi più urgenti.