Sorso: minaccia la madre con un coltello, arrestato dai Carabinieri

SORSO – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile di gravi maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto nella mattinata del 10 aprile, in esecuzione di un’ordinanza firmata dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari che ha disposto la revoca dell’affidamento in prova e la sostituzione con la custodia in carcere.

Il provvedimento si basa sulle risultanze investigative dell’Arma che hanno documentato un episodio avvenuto il 28 marzo scorso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava all’interno dell’abitazione della madre quando, senza apparente motivo, avrebbe impugnato un coltello da cucina minacciandola in preda a uno scatto d’ira. Il gesto ha provocato un forte stato di ansia e paura nella donna, che ha temuto per la propria incolumità.

Le circostanze emerse hanno spinto il giudice a interrompere le misure alternative concesse in precedenza e a disporre l’immediato trasferimento dell’uomo nella Casa Circondariale di Sassari – Bancali, dove è stato condotto al termine delle formalità di rito svolte in caserma.

L’indagato è attualmente sottoposto a misura cautelare. Come previsto dal principio costituzionale della presunzione di innocenza, la sua colpevolezza potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.