Minori in comunità, il Comune aderisce al Protocollo per la condivisione dei dati: Careddu: «Rafforzare i sistemi di tutela e favorire il recupero dei soggetti fragili»

«Rafforzare i sistemi di tutela del minore, che sono una priorità tra le competenze degli enti locali, e rendere gli interventi disposti dal Tribunale efficaci e utili al completo recupero dei soggetti coinvolti, che sono particolarmente fragili». Così l’assessora alle Politiche e ai servizi di coesione sociale e Pari opportunità, Lalla Careddu, motiva l’adesione del Comune di Sassari al Protocollo di intesa approvato lo scorso settembre dal governo regionale con l’obiettivo di «dare concretezza ai principi della giustizia digitale attraverso la condivisione di un sistema informativo tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei minori in comunità», come ha spiegato l’assessora illustrando la delibera licenziata all’unanimità dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. La sottoscrizione del Protocollo d’intesa consente di accedere a una piattaforma operativa basata sul Sistema informativo, così da ottimizzare la collaborazione tra gli enti coinvolti nella gestione delle strutture che ospitano i minori. «Questo nuovo strumento è in grado di garantire l’indispensabile trasparenza e tracciabilità del progetto dedicato a ogni minore in coerenza con le norme in tema di privacy», commenta Careddu. La delibera affida al sindaco Giuseppe Mascia e al dirigente dei Servizi sociali il compito di realizzare quanto necessario per arrivare prima possibile alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e per rendere pienamente operativa l’attività sulla piattaforma digitale informatica.