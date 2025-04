Quattro prefabbricati abusivi ai margini del Parco di Gutturu Mannu: scatta il sequestro, denunciato un imprenditore

Quattro prefabbricati installati senza titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica sono stati sequestrati dal Corpo Forestale della Regione Sardegna in località Su Spagnolu, nel territorio comunale di Sarroch. L’intervento è stato condotto dal personale della Stazione Forestale di Pula, nell’ambito delle attività ordinarie di vigilanza contro l’abusivismo edilizio, e ha portato alla denuncia di un imprenditore.

Il controllo ha accertato la realizzazione di opere su un terreno agricolo mediante interventi di sbancamento e livellamento, seguiti dalla collocazione di quattro prefabbricati dotati di impianti tecnologici fissi, destinati a uso stabile. Nonostante l’assenza di muratura tradizionale, la natura permanente delle strutture e la presenza di impianti rendono applicabile la normativa in materia di edilizia residenziale.

L’area interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico e ricade nelle immediate adiacenze del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu. È inoltre classificata tra le zone a maggiore rischio di compromissione ambientale, già in passato interessate da interventi non autorizzati che hanno alterato l’equilibrio del paesaggio tutelato.

L’assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica ha determinato l’adozione del sequestro penale dei manufatti e del fondo agricolo, misura successivamente convalidata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il proprietario, identificato come imprenditore, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 44 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e della normativa di tutela paesaggistica.

Le sanzioni previste per tali fattispecie comprendono l’arresto fino a due anni, un’ammenda compresa tra 15.493 e 51.645 euro, nonché la confisca obbligatoria dei beni oggetto dell’abuso, come previsto dall’articolo 44, comma 2, del citato D.P.R.

L’operazione si inserisce nella cornice dell’attività istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, che prosegue con costanza l’attività di presidio nei territori soggetti a vincoli e maggiormente esposti a fenomeni di edificazione non autorizzata.