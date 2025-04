Olbia, aggredisce l’ex compagna nel parcheggio di un supermercato: arrestato un 28enne

È stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia un giovane di 28 anni, cittadino egiziano, accusato di aver compiuto una violenta aggressione ai danni della sua ex compagna. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 8 aprile, nei pressi del supermercato Eurospin di via Caduti del Lavoro, a breve distanza dall’aeroporto della città gallurese.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna si era appena recata nel punto vendita per fare degli acquisti. Una volta raggiunta la propria auto e salita a bordo, è stata improvvisamente avvicinata dall’ex compagno, che – stando a quanto riferito – non avrebbe accettato la fine della loro relazione. L’uomo ha tentato più volte, contro la volontà della donna, di introdursi nel veicolo. Dopo aver forzato la portiera, avrebbe colpito la vittima con una testata al volto, provocandole lesioni, per poi darsi alla fuga.

La chiamata al 112 è arrivata immediatamente, e i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore. Le ricerche hanno permesso di individuarlo in un parcheggio non lontano dal luogo dell’evento. Bloccato e identificato, il giovane è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Olbia.

Il 28enne è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa dell’udienza di convalida. I provvedimenti adottati si collocano nella fase iniziale del procedimento e restano soggetti a eventuali rivalutazioni da parte del giudice competente e, se del caso, del Tribunale del Riesame.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di evitare conseguenze peggiori. La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della violenza nelle relazioni affettive e sul ruolo cruciale della prevenzione e della tempestività delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime.