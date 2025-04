Milano Design Week 2025: l’artigianato sardo si racconta con "Punti di Vista – Metamórphosis"

Nella cornice internazionale del Fuorisalone 2025, la Sardegna entra in scena con un progetto che unisce arte, design e identità. Punti di Vista – Metamórphosis è l’installazione curata da Giorgia Bistrusso, Federica Pilota e Margherita Usai per Tramare, presentata all’interno del circuito SUPERSTUDIO in Zona Tortona, cuore pulsante della Milano Design Week.

Il progetto s’inserisce nella mostra collettiva “The Yellow Room – Alla ricerca dell’oggetto della felicità”, promossa da FoodDesignStories e LAPILLI, dove linguaggi e materiali del design dialogano intorno al concetto di benessere estetico e creativo. In questo contesto, Punti di Vista rappresenta un’espressione chiara di come la tradizione possa trasformarsi in innovazione, mantenendo intatta la propria autenticità.

Il cuore dell’opera è “Metamórphosis” – dal greco, cambiamento di forma – un tributo poetico alla trasformazione. Gli oggetti in mostra, come un vaso che diventa borsa o un sottovaso che si trasforma in cappello, raccontano storie di passaggi e identità mutevoli. Il design non si limita alla forma ma diventa narrazione: ogni elemento riflette una rinascita, una nuova funzione, un diverso modo di abitare e indossare la materia.

Le creazioni in giunco sardo, plasmato a mano, si affiancano a borse in seta dipinta a mano con motivi ispirati ai paesaggi e alla luce della Sardegna – come la danza delle lucciole tra i fiori di elicriso – arricchite da dettagli in pellame intrecciato color giallo paglierino. Il risultato è un connubio fra moda e home decor che mette al centro la sostenibilità e il valore dell’artigianato locale.

La fashion designer Giorgia Bistrusso, già riconosciuta nel panorama nazionale per i suoi accessori contemporanei realizzati con maestranze sarde, guida il progetto insieme a Pilota e Usai, in una collaborazione tutta al femminile che rafforza il legame tra creatività e territorio.

Con Punti di Vista, la Sardegna non è solo evocata: è presente, visibile, concreta. Un’isola che innova senza dimenticare, che porta la voce dei suoi artigiani al centro del design contemporaneo, trasformando il sapere locale in linguaggio universale.

L’esposizione sarà visitabile fino al 13 aprile all’interno di SUPERSTUDIO – Zona Tortona, uno degli spazi più rappresentativi della Milano Design Week.