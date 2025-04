Porto Torres: cocaina nascosta in capsule di medicinali, arrestato un uomo dai Carabinieri

Circolava nella notte a bordo di un monopattino elettrico lungo via della Libertà, quando alla vista di una pattuglia dei Carabinieri ha tentato, invano, di liberarsi della droga che aveva con sé. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres lo hanno bloccato e arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato durante il consueto servizio di controllo del territorio. L’uomo, alla vista dell’auto di servizio, ha lanciato a terra alcune capsule di colore bianco, nel chiaro tentativo di disfarsene. I militari sono intervenuti con tempestività, fermandolo e recuperando quanto appena gettato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 38 capsule contenenti cocaina, per un peso complessivo di 15,2 grammi, oltre a 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Condotto in caserma, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, che ha assunto la direzione delle indagini e coordina l’intero procedimento.

In attesa dell’udienza di convalida, le indagini proseguiranno per chiarire la provenienza della sostanza stupefacente e l’eventuale coinvolgimento in un circuito più ampio di distribuzione.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale della persona indagata sarà accertata solo con sentenza definitiva di condanna.