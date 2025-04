Sennori: viola il divieto di avvicinamento nonostante il braccialetto elettronico, arrestato dai Carabinieri

SENNORI – È stato arrestato nella notte dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres un uomo gravemente indiziato di aver violato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’intervento dei militari è scattato nel centro abitato di Sennori a seguito dell’allarme lanciato dal braccialetto elettronico in dotazione all’indagato, che segnalava la sua presenza nelle immediate vicinanze dell’abitazione di alcuni parenti, in violazione delle disposizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento cautelare era stato disposto a seguito di un episodio avvenuto nel marzo scorso, quando, per futili motivi, l’uomo aveva aggredito alcuni familiari, provocando anche danni a mobili e suppellettili della casa. L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri aveva permesso di ricostruire i fatti in tempi rapidi, portando la Procura della Repubblica di Sassari a disporre inizialmente l’allontanamento urgente dall’abitazione e successivamente il divieto di avvicinamento con l’applicazione del dispositivo elettronico, in ragione del grave stato di ansia e timore causato alle vittime.

Una volta bloccato, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito, al termine delle quali è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida.

Ai sensi del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.