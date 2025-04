Alghero, stretta sui suoli pubblici: controlli della Polizia Locale e prime sanzioni

Prosegue con fermezza l’attività di controllo della Polizia Locale di Alghero in materia di occupazione del suolo pubblico. Negli ultimi giorni, gli agenti coordinati dal comandante Salvatore Masala hanno effettuato una serie di ispezioni in centro storico, lungo le principali arterie cittadine e nei mercati civici comunali di via Sassari, del Primo Pescato e della Pietraia, oltre che nei mercati settimanali del mercoledì (via Corsica/Viale Sardegna) e del sabato a Fertilia.

Nel mirino delle verifiche circa trenta attività di pubblico esercizio, tra via XX Settembre, via Vittorio Emanuele, via Asfodelo e via Catalogna. Dai controlli incrociati con gli uffici SUAPE e Demanio comunale, è emerso che cinque locali occupavano suolo pubblico senza alcun titolo autorizzativo. Per questi, oltre alla sanzione amministrativa, è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi.

«Occupare il suolo pubblico senza titolo costituisce violazione dell’articolo 20 del Codice della Strada – spiega il comandante Masala –. In caso di reiterazione si incorre nel rischio di sospensione del titolo e chiusura dell’esercizio».

Il riferimento normativo è chiaro. L’art. 20 del Codice della Strada vieta ogni tipo di occupazione della sede stradale (strade di tipo A, B, C e D) con veicoli, chioschi o strutture simili, fatta eccezione per quelle autorizzate in modo esplicito e regolamentato su strade di tipo E e F, purché non vi sia intralcio alla circolazione. Nei centri abitati, le installazioni su marciapiedi sono consentite solo fino alla metà della larghezza e in adiacenza ai fabbricati, garantendo comunque una zona di passaggio libera di almeno due metri per i pedoni. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro, oltre all’obbligo di rimuovere le opere abusive a spese del trasgressore.

L’attività di controllo continuerà nei prossimi giorni, anche per verificare la corretta tenuta degli ecobox e il rispetto delle norme sul decoro urbano. L’intensificazione dei controlli risponde alla volontà dell’Amministrazione comunale di ripristinare ordine e legalità in uno dei settori più delicati della convivenza urbana, particolarmente sentito nel centro storico e nelle aree ad alta densità turistica.