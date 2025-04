Cronaca Parte la settima edizione di Salude&Trigu

Stabilirà nuovi record Salude&Trigu 2025. La settima edizione dell'iniziativa ideata e finanziata dalla Camera di Commercio di Sassari è stata presentata agli organizzatori di eventi del nord ovest (prossimo appuntamento a Olbia giovedì per il nord est) in una sala, nell'occasione strapiena, con la conferma che l'ente camerale la considera sempre di più il principale motore di promozione territoriale e turistica per il Nord Sardegna, grazie al quale si propone di valorizzare il ricco patrimonio culturale, tradizionale ed enogastronomico del territorio attraverso il sostegno economico e la promozione coordinata degli eventi locali. “Sono pervenute 174 domande di ammissione – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti – di queste 100 sono state ammesse, per un milione di euro di finanziamenti, per alimentare il circuito di Salude & Trigu che è oggi un vero e proprio programma di marketing ed animazione territoriale. Con tante cose al proprio interno, dai riti tradizionali all'enogastronomia, all'intrattenimento ed alla musica, quindi un contenitore molto completo, che abbraccia la promozione territoriale a 360 gradi. Quest'anno abbiamo anche previsto un progetto collaterale con un budget di 70mila euro affinché Salude&Trigu possa essere portata a rappresentare i suoi contenuti anche in Francia, a supporto di una nuova rotta che è la Parigi Orly operante sull'aeroporto di Alghero da marzo ad ottobre. Siccome l'animazione territoriale e il marketing territoriale contribuiscono ad aumentare anche i fattori di riempimento degli aeromobili ecco che Salude&Trigu è al servizio anche di questa parte importante dell'economia”. Numeri in costante aumento quindi, che testimoniano la crescente fiducia e l'impegno della Camera di Commercio nel considerare "Salude&Trigu" uno strumento strategico per lo sviluppo del territorio. “Un progetto che avevamo ideato a lungo termine e stiamo andando proprio verso questa strada - ha aggiunto la vice presidente dell'ente camerale Maria Amelia Lai – con l'idea di avere tutto il territorio del Nord Sardegna mappato con tutti gli eventi più importanti sta prendendo piede anche nelle persone che con noi condividono questo progetto di fare network, di fare squadra. Noi stiamo investendo maggiormente in tutti questi eventi soprattutto in promozione, ricordando che la Sardegna non ha soltanto un mare bellissimo ma è un'isola di cultura, tradizione, grandissimo folklore, e può raccogliere veramente miliardi di persone che vengono ad ammirare e godere del nostro territorio”. “Un'idea che si sta confermando sempre più vincente – ha concluso soddisfatto il segretario generale Pietro Esposito – che infatti il mese scorso a Napoli, durante la Borsa Mediterranea del Turismo ha ricevuto il premio per l'Eccellenza nella Promozione del Territorio”. L'obiettivo principale di "Salude&Trigu" è quello di mettere in rete e sostenere eventi che abbiano un forte legame con l'identità del Nord Sardegna, trasformandoli in veri e propri attrattori turistici capaci di animare l'economia locale. Il programma si rivolge ad associazioni, pro loco, fondazioni e altri enti che organizzano manifestazioni nei seguenti ambiti tematici: produzioni tipiche locali (sagre, mostre mercato ed eventi dedicati all'enogastronomia di qualità), folklore e riti tradizionali (rievocazioni storiche, feste patronali, eventi legati alle antiche usanze), arti visive e figurative, musica e letteratura (festival, mostre, rassegne artistiche e letterarie), e altre manifestazioni di particolare rilevanza per la promozione del territorio. La Camera di Commercio di Sassari non si limita a fornire un sostegno economico, ma realizza anche un piano di comunicazione coordinata per dare visibilità agli eventi selezionati attraverso una strategia di brand identity unitaria, una piattaforma web dedicata e campagne di comunicazione a livello locale, nazionale e internazionale, spesso in collaborazione con portali come VisitItaly. Per la settima edizione, sono state introdotte delle novità significative riguardo alle fasce dei voucher destinati agli organizzatori degli eventi. Si passa da due a tre fasce, con un aumento degli importi erogati: dalla 1ª alla 30ª posizione delle domande accolte 18.000 euro, dalla 31ª alla 70ª posizione 9.000 euro e dalla 71ª in poi 4.000 euro. Questo sistema a fasce mira a premiare maggiormente i progetti ritenuti più meritevoli e con un maggiore potenziale di attrattività turistica.