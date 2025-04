Sassari-Alghero, riaperti i primi 12 chilometri. Al via la seconda fase: cantieri fino a maggio

SASSARI – L’asfalto nuovo è già sotto le ruote nel tratto tra il chilometro 12 e il chilometro 24 della statale 291 “Della Nurra”, carreggiata in direzione Alghero. I lavori, curati da Anas, hanno interessato dodici chilometri di pavimentazione, con l’aggiunta di segnaletica rinnovata e asfalto drenante. Il tratto è stato riaperto al traffico, ma i cantieri non si fermano.

È partita la seconda fase: cinque chilometri da sistemare, questa volta in direzione opposta, da Alghero verso Sassari, tra il km 20 e il km 25. La conclusione è fissata al 18 aprile. Il traffico in quel tratto viene deviato lungo la strada provinciale 19, con apposita segnaletica sul posto.

Ma il calendario dei lavori guarda già oltre. Dopo Pasqua è prevista una nuova chiusura tra il km 15 e il km 20, ultimo blocco degli interventi in programma, con chiusura entro la fine di maggio. A questi si aggiungono anche i lavori nel primo tratto della 291 Var, tra l’inizio del tracciato e il km 1,250.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione programmata per il nord Sardegna. Il finanziamento complessivo è di 18 milioni di euro, coperto interamente da Anas nell’ambito del Contratto di Programma con il Ministero delle Infrastrutture. Non si tratta solo di rifare il manto: i lavori prevedono anche nuove barriere spartitraffico e interventi puntuali per aumentare la sicurezza in tratti particolarmente critici.

Il tratto Sassari-Alghero è uno dei più trafficati della rete stradale del nord-ovest sardo, soprattutto nei mesi estivi e per i collegamenti da e verso l’aeroporto di Fertilia. Per questo, il rispetto dei tempi diventa decisivo.