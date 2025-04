Sassari, giovane arrestato dai Carabinieri: nella giacca cocaina e marijuana

È stato fermato nel cuore del centro storico, tra via Lamarmora e via San Donato, mentre parlava con alcuni noti assuntori di droga. Alla vista dei Carabinieri ha cercato di disfarsi del giubbino che indossava, gettandolo a terra. Una mossa inutile: i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari lo hanno subito bloccato e sottoposto a perquisizione.

Nella tasca della giacca, recuperata pochi secondi dopo, i militari hanno rinvenuto sei dosi di cocaina e una dose di marijuana, già confezionate e pronte per essere cedute.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione della Procura di Sassari, che dirige e coordina le indagini, in attesa dell’udienza di convalida.

Come previsto dal principio di presunzione d’innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.