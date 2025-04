Alghero, inaugurato un nuovo defibrillatore nel quartiere Sant’Agostino: “Un passo fondamentale per la cardio-protezione”

Un nuovo defibrillatore installato nel cuore del quartiere Sant’Agostino installato sulla parete del Supermercato Sidis di via Marconi, per rafforzare la rete di cardio-protezione cittadina. Mercoledì mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del dispositivo, promosso dall’Associazione Oltre il Cuore Alghero ODV e dal Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino, con la partecipazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, del Comitato di Quartiere, di numerosi cittadini e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.

Ad aprire la cerimonia è stato Sergio Marrosu, presidente dell’associazione Oltre il Cuore, che ha sottolineato l’importanza di dotare la città di strumenti salvavita e di sensibilizzare la popolazione alla cultura del primo soccorso. A seguire, Nichy Gesu, presidente del Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino, ha ribadito come «la presenza di defibrillatori accessibili e facilmente utilizzabili possa fare la differenza tra la vita e la morte in caso di arresto cardiaco».

Il sindaco Raimondo Cacciotto, intervenuto alla cerimonia, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando il ruolo delle amministrazioni locali nel promuovere la prevenzione e la sicurezza sanitaria. Tutti gli intervenuti hanno rimarcato la necessità di aumentare la presenza di defibrillatori sul territorio e, con essa, l’offerta di corsi BLSD, ritenuti fondamentali per formare cittadini in grado di intervenire in situazioni di emergenza.

Dopo gli interventi istituzionali, don Manuel, parroco della chiesa del SS. Nome, ha impartito la benedizione al dispositivo. Il taglio del nastro è stato condiviso dal presidente Marrosu, dalla presidente Gesu e dal primo cittadino. A seguire, una dimostrazione pratica delle manovre salvavita ha coinvolto anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo n. 1, in un momento formativo e partecipato.

Numerosi i ringraziamenti espressi nel corso della cerimonia: dal Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino all’Associazione Oltre il Cuore ODV per la donazione, a Giuseppe Sechi e ai Supermercati Sidis, al CO 118 di Sassari rappresentato da Martino Addis, e a Maria Chiara Langiu, che insieme alla famiglia Santandrea ha avviato il progetto di cardio-protezione che oggi continua a crescere.

La mattinata si è conclusa con un brindisi e un rinfresco offerto ai presenti. Un momento semplice ma significativo, che segna un passo concreto nella costruzione di una città più sicura.