Oncologia a rischio: l'USB Sanità contro il trasferimento dal Businco al San Michele

La decisione dell’ARNAS Brotzu di trasferire, a partire dal 12 aprile, le attività chirurgiche oncologiche dall’ospedale Businco al presidio ospedaliero San Michele accende una nuova protesta nel mondo sanitario. A farsi portavoce della denuncia è Gianfranco Angioni, referente aziendale dell'USB Sanità, che definisce il provvedimento "uno scempio", chiedendo un immediato stop da parte della Giunta Regionale.

Secondo l’USB, il trasferimento – che riguarda i reparti di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico – avviene in assenza di un cronoprogramma definito per i lavori previsti con fondi PNRR. "Non può essere questa la scusa per spegnere progressivamente il polo oncologico regionale", denuncia Angioni.

I rilievi sollevati sono di natura strutturale e organizzativa. Il settimo piano del San Michele, individuato come sede provvisoria, sarebbe inadeguato: i bagni sono insufficienti e collocati nei corridoi, le postazioni per la somministrazione di gas medicali risultano carenti, e manca una chiara organizzazione delle urgenze chirurgiche e dei percorsi post-operatori. “La situazione delle terapie intensive è già critica – prosegue Angioni – e questa operazione rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà del personale del San Michele, già sottoposto a un carico di lavoro insostenibile”.

Né il personale né le associazioni di volontariato sono stati adeguatamente coinvolti nella decisione. “Si tratta di una scelta imposta dall’alto, senza confronto né trasparenza”, sottolinea Angioni, che aggiunge: “Valuteremo di adire le vie giudiziarie per fare chiarezza sull’accreditamento e sull’adeguatezza della struttura destinata a ospitare pazienti oncologici”.

La USB Sanità ha indetto una manifestazione per mercoledì 9 aprile alle ore 10 nel piazzale dell’ospedale Businco. “È tempo di ascoltare chi lavora ogni giorno per tutelare la salute pubblica – conclude Angioni – e di garantire a tutti i pazienti, specie quelli oncologici, cure appropriate e rispetto della loro dignità”.