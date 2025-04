Brutto incidente sulla provinciale Alghero-Bosa, motociclista in gravi condizioni

Grave incidente questa mattina lungo la strada provinciale che collega Alghero a Bosa. Un motociclista algherese di 52 anni, in sella a una Yamaha XSR 700, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

L’uomo, soccorso inizialmente da alcuni automobilisti di passaggio, è stato poi assistito dal personale del 118. Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le condizioni del motociclista, pur serie, non sono tali da far temere per la vita. Ha riportato fratture multiple e dovrà affrontare un lungo percorso di cure e riabilitazione.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Alghero, guidata dal comandante Salvatore Masala. Secondo quanto emerso, la dinamica è legata alla perdita di controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire.