Cronaca Olmedo: raccolta firme per il diritto alla salute e per il medico di base

Oggi, sabato 5 aprile, e domani, domenica 6, il paese di Olmedo si mobilita per il diritto alla salute. In Piazza Berlinguer, dalle ore 8:00 alle 12:30 e poi dalle 16:00 alle 20:00, si tiene una raccolta firme per sollecitare l’assegnazione di un medico di base stabile nel paese. L'iniziativa proseguirà domenica mattina in Piazza Giovanni XXIII, dalle ore 8:00 alle 13:00. La raccolta, promossa dai cittadini, punta a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità impellente di garantire un servizio sanitario primario essenziale come la presenza costante di un medico di base. Un’esigenza avvertita in modo sempre più forte dalla comunità, soprattutto da anziani, famiglie e persone con patologie croniche. «Vi aspettiamo numerosi», è l’invito degli organizzatori rivolto a tutti gli olmedesi, affinché la voce del paese sia chiara, forte e unita: la salute non può essere un privilegio, ma un diritto di tutti.