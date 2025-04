Scontro tra auto a Pirri, giovane ferito sulle sedute alla fermata del bus

Sfiorata la tragedia ieri sera in via Italia, a Pirri, all’altezza dei portici. Due automobili si sono scontrate violentemente nei pressi della fermata dell’autobus, finendo la loro corsa contro le sedute adiacenti. Un giovane che si trovava proprio lì al momento dell’impatto è stato ferito, evitato per un soffio da una delle auto coinvolte.

Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione, ma resta lo spavento per quello che poteva trasformarsi in una tragedia. Illesi, ma sotto shock, i due conducenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dello scontro.