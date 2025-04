Sassari, rider aggredito per rubargli la bici: due giovani arrestati dai Carabinieri

Tentano di rapinare un rider nel centro di Sassari, ma l’intervento dei Carabinieri sventa il colpo e porta all’arresto di due ragazzi, uno dei quali minorenne. È accaduto nella tarda serata di venerdì 28 marzo, nei pressi di un’attività commerciale di alimenti etnici.

Secondo quanto ricostruito, i due giovani hanno sottratto la bicicletta elettrica a un fattorino intento a lavorare. Il ragazzo, accortosi del furto, ha inseguito i due, venendo però bloccato, minacciato e aggredito. I rapinatori avrebbero anche tentato di usare un coltello, che però non è stato ritrovato.

La vittima ha avuto la prontezza di reagire e ha allertato subito i Carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto. I due, vistisi braccati, hanno abbandonato la bici e si sono dati alla fuga a piedi. Ma la fuga è durata poco: i militari della Sezione Radiomobile li hanno rintracciati poco dopo. Durante le fasi di identificazione, uno dei due ha minacciato pesantemente gli agenti.

Condotti in caserma, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica e della Procura dei Minorenni di Sassari. La vittima, per fortuna, non ha riportato ferite.

Come previsto dalla legge, la colpevolezza degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.