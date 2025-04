Cagliari: 19enne travolge un uomo dopo una lite, arrestato per tentato omicidio

Una lite scoppiata alle prime luci dell’alba in via Mameli, a Cagliari, si è conclusa con un’accusa di tentato omicidio. Protagonista un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha investito con un’auto a noleggio un uomo di 33 anni, per poi darsi alla fuga.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile, i due avevano avuto un alterco all’esterno di un locale notturno. Pochi istanti dopo, a breve distanza dal punto della lite, il giovane sarebbe salito a bordo di una Ford Puma presa a noleggio e avrebbe travolto deliberatamente il 33enne.

"L'investimento – spiegano i carabinieri – avvenuto a breve distanza dal punto del diverbio, è stato descritto da alcuni testimoni come volontario e repentino". La vittima, residente a Monserrato, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita: la prognosi è riservata.

Le ricerche dell’investitore sono partite immediatamente. Carabinieri e agenti della squadra volante hanno collaborato per rintracciare il veicolo in fuga. Nel giro di poche ore il 19enne è stato individuato, condotto in caserma e arrestato. Ora si trova nel carcere di Uta.