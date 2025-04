San Vero Milis, macabro ritrovamento a Punta Tonnara: recuperati resti umani

SAN VERO MILIS – È giallo sulla costa di San Vero Milis, dove nel primo pomeriggio di martedì sono stati recuperati resti umani in avanzato stato di decomposizione nei pressi della spiaggia di Su Pallosu, a Punta Tonnara. A lanciare l’allarme è stata un’imbarcazione in transito, che ha segnalato la presenza del corpo galleggiante nelle acque antistanti il litorale.

Un elicottero della Polizia Locale di Oristano è decollato per le ricerche, localizzando la zona e coordinando le operazioni di recupero. Una volta riportati a riva, i resti – una parte di tronco e un arto superiore – sono apparsi in condizioni tali da rendere impossibile un’identificazione immediata.

Secondo i primi accertamenti, il cadavere potrebbe essere rimasto in mare per un lungo periodo. La gravità della decomposizione non ha permesso neppure di stabilire con certezza il sesso né il colore della pelle.

Sarà necessario l’esame del DNA per tentare di risalire all’identità della persona. Sul caso indagano le forze dell’ordine, che non escludono alcuna pista.