Cagliari, forza la sbarra del deposito e scappa con l’auto: denunciato dai Carabinieri

CAGLIARI – Aveva lasciato la sua auto in sosta sulle strisce pedonali in via Tigellio. Al ritorno, ha trovato il posto vuoto: il carro attrezzi della Polizia Locale l’aveva già rimossa. A quel punto, l’uomo – che non risulta nemmeno intestatario del veicolo – ha deciso di recarsi autonomamente al deposito comunale di viale Monastir, dove era stata portata l’auto.

Una volta individuato il mezzo, è salito a bordo, l’ha messo in moto e ha forzato l’uscita distruggendo la sbarra all’ingresso del deposito. L’allarme è scattato immediatamente e la fuga dell’uomo è durata poco: i Carabinieri lo hanno rintracciato e fermato poco dopo.

Per lui è scattata una denuncia per sottrazione di bene sottoposto a sequestro e per danneggiamento della sbarra del deposito. L’autovettura è stata riportata all’interno della struttura di viale Monastir e potrà essere regolarmente ritirata solo dopo il pagamento della multa per sosta vietata.