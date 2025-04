Turismo: la Sardegna si presenta a Las Vegas come destinazione d’eccellenza per il mercato nordamericano

Per la prima volta, la Sardegna ha preso parte da protagonista al Travel Agent Forum di Las Vegas, una delle principali vetrine internazionali per il turismo organizzato. In un contesto affollato da tour operator e agenti di viaggio provenienti da Stati Uniti e Canada, l’isola ha messo in mostra il meglio del suo patrimonio naturale, storico e identitario.

A guidare la delegazione è stato l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che ha presentato la destinazione Sardegna attraverso video emozionali capaci di restituire la potenza visiva delle spiagge, della nautica, dell’archeologia, dei percorsi escursionistici e dei grandi eventi che animano l’isola. Dopo la presentazione istituzionale, spazio alle attività promozionali affidate a due tour operator, due catene alberghiere e una Destination Management Company, selezionati attraverso bando pubblico.

“È la prima volta che la Sardegna partecipa a un evento di questo tipo – ha sottolineato Cuccureddu – mentre i nostri competitor sono presenti da anni. Abbiamo scelto di esserci da protagonisti, come sponsor principale, e i risultati ci danno ragione”.

Secondo quanto riportato dall’assessore, la partecipazione degli operatori nordamericani è stata massiccia, con numeri più che doppi rispetto a quelli registrati nelle presentazioni di altre destinazioni. Un dato incoraggiante, che si aggiunge all’interesse della stampa di settore e alla crescita costante dei flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti, ormai consolidatisi come primo mercato extraeuropeo per la Sardegna.

Una presenza, quella a Las Vegas, che segna un cambio di passo nella strategia di promozione turistica dell’isola, puntando su mercati ad alto potenziale e sulla costruzione di rapporti stabili con i principali intermediari del turismo internazionale.