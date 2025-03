Desulo, agricoltura e allevamento al centro: il 5 aprile incontro con il Centro Studi Agricoli

Un appuntamento importante per il mondo rurale della Barbagia si terrà sabato 5 aprile alle ore 11 nei locali dell’Istituto Comprensivo di via Cagliari 66 a Desulo, dove agricoltori e allevatori si ritroveranno per un incontro informativo promosso dal Centro Studi Agricoli, guidato dal presidente Tore Piana.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri territoriali promossi dal CSA con l’obiettivo di fornire strumenti concreti e aggiornati al comparto agropastorale sardo. “Ci aspettiamo la partecipazione non solo dai Desulesi, ma anche da allevatori e agricoltori dei comuni vicini”, afferma Piana, sottolineando l’importanza del confronto diretto con il territorio.

Ad aprire i lavori sarà Antonangelo Liori, giornalista e imprenditore agricolo di Desulo, mentre il sindaco Giovanni Melis porterà i saluti istituzionali. Tra i relatori figurano Giamario Zidda, responsabile dei servizi veterinari della ASL di Nuoro, e Bastiano Porcu, esperto di suinicoltura dell’Agenzia Agris. La relazione centrale sarà curata da Tore Piana, che farà il punto sulla situazione attuale del settore agricolo e zootecnico.

Si parlerà dei ritardi nei pagamenti della PAC e CSR, dei nuovi bandi in uscita, delle problematiche nei comparti bovino, suinicolo, ovino e caprino, ma anche delle opportunità offerte ai produttori di frutta a guscio e delle figure dell’agricoltore e allevatore custode.

«Siamo impegnati a fornire quante più informazioni possibili ai nostri allevatori e agricoltori – conclude Piana – affinché possano utilizzare al meglio i finanziamenti europei, nazionali e regionali attualmente disponibili».

Un’occasione di confronto, approfondimento e rilancio per un settore che rappresenta il cuore economico e sociale delle zone interne della Sardegna.