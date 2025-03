Arborea, i Carabinieri in prima linea contro le truffe: un incontro per difendere i più fragili

Nel pomeriggio di venerdì 28 marzo, presso l’aula consiliare del Comune di Arborea, si è svolto un incontro informativo organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Cooperativa Sociale Co.S.S.A.G.I. Onlus, volto a contrastare il dilagante fenomeno criminale delle truffe, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, come gli anziani.

L’iniziativa, accolta con partecipazione da numerosi cittadini, si è configurata come un momento di formazione civica e di rafforzamento del tessuto comunitario. A guidare l’incontro, il Maggiore Sabino Dente, Comandante della Compagnia di Oristano, affiancato dal Maresciallo Maggiore Mike Scannella, Comandante della Stazione Carabinieri di Arborea. I due ufficiali hanno illustrato con chiarezza e rigore le dinamiche ricorrenti delle frodi più insidiose, esaminando le modalità adottate dai truffatori per raggirare le vittime.

Tra le tipologie di raggiro trattate figurano il vishing (truffe telefoniche), lo smishing (via SMS), il phishing (tramite email ingannevoli), i finti call center, i falsi rappresentanti di compagnie di pubblica utilità, i truffatori che si spacciano per nipoti o per appartenenti alle forze dell’ordine. Tutti strumenti di manipolazione emotiva e inganno, spesso impiegati per colpire coloro che vivono in solitudine o in condizioni di fragilità.

Il Maggiore Dente ha voluto soffermarsi sul grave impatto psicologico che tali truffe arrecano alle vittime, oltre al danno patrimoniale: «È importante che chi subisce una truffa trovi il coraggio di denunciare, senza paura del giudizio altrui», ha dichiarato, sottolineando la necessità di abbattere il muro del silenzio e della vergogna.

L’incontro ha stimolato un vivace confronto con i presenti, che hanno condiviso domande, dubbi ed esperienze personali, rendendo l’iniziativa non solo un’occasione informativa, ma anche un momento di coesione sociale e mutuo sostegno. Come evidenziato dagli organizzatori, il fenomeno delle truffe mostra un preoccupante trend in crescita a livello nazionale, rendendo indispensabile una costante attività di prevenzione e sensibilizzazione.

Il Colonnello Steven Chenet, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Oristano, ha confermato che l’appuntamento di Arborea rientra in un più ampio piano di incontri già programmati in vari comuni del territorio, promossi dal Comando Generale dell’Arma per rafforzare la sicurezza percepita e concreta della popolazione anziana, valorizzando il ruolo capillare delle Stazioni dei Carabinieri come presidio quotidiano di legalità.

Anche la Sindaca, dott.ssa Manuela Pintus, ha espresso gratitudine per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni civili e forze dell’ordine nella tutela dei cittadini e annunciando la volontà dell’amministrazione comunale di proseguire su questa strada con ulteriori iniziative.

Nel solco della tradizione dell’Arma, che affianca all’attività repressiva un fondamentale impegno educativo e preventivo, l’incontro di Arborea si configura come un esempio virtuoso di vicinanza tra Stato e cittadino, in nome della sicurezza, della consapevolezza e della solidarietà.