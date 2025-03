Personale ridotto e sicurezza a rischio, i Carabinieri solidali con la Polizia: “Situazione drammatica anche nell’Arma”

La Sardegna si scopre sempre più sguarnita sul fronte della sicurezza. Alla mobilitazione del SIAP, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, che dal 25 al 28 marzo ha manifestato in diverse città dell’isola contro il grave calo di organico nella Polizia di Stato, si unisce ora anche la voce del Nuovo Sindacato Carabinieri.

«Piena solidarietà ai colleghi del SIAP», afferma Remo Giovanelli, segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Sardegna, che denuncia a sua volta una situazione «drasticamente sofferente» anche all’interno dell’Arma.

L’allarme è chiaro: i continui pensionamenti non accompagnati da nuovi ingressi stanno prosciugando le forze dell’ordine, con gravi ripercussioni sull’efficienza dei servizi e sulla tenuta della sicurezza nei territori. «Condividiamo in pieno le iniziative del SIAP – spiega Giovanelli – finalizzate a rimettere al centro dell’interesse dipartimentale la sicurezza in Sardegna e il benessere lavorativo dei poliziotti».

Ma il grido d’allarme non riguarda solo la Polizia. «Analoghe problematiche sono recepite anche tra le fila dell’Arma», prosegue Giovanelli. La Segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri ha infatti chiesto ufficialmente al Comando Generale una revisione delle piante organiche, con un incremento soprattutto nel ruolo dei Brigadieri, categoria particolarmente colpita dai tagli e dalle carenze.

E la posta in gioco va ben oltre le sole questioni interne. «Occorre considerare – conclude il segretario regionale – che un presidio delle Forze dell’Ordine ridotto o chiuso in Sardegna acuisce anche gli effetti dello spopolamento, fenomeno sempre più dirompente nella nostra isola».

Una denuncia che, al di là della solidarietà tra corpi, mette a nudo una realtà fatta di organici al lumicino, turni sempre più massacranti e territori lasciati scoperti, mentre la criminalità – piccola o organizzata – non va certo in pensione.