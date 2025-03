Alghero: il Consorzio Riviera del Corallo ottimista per Pasqua e stagione estiva

Alghero si prepara a una Pasqua dai buoni numeri turistici, complice la cosiddetta "Pasqua alta" e un’offerta che continua ad attrarre visitatori dall’Italia e dall’estero. A comunicarlo è il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, che in una nota stampa evidenzia la buona performance dei soggiorni brevi, sia da parte del turismo locale (due notti), sia da parte del mercato estero (tre notti).

«Gli arrivi dalla Spagna, anche grazie alla nave Grimaldi e al progetto “Family Turismo Familiare”, sono in crescita», afferma la presidente Bianca Bradi. Dati positivi arrivano anche da Francia, Slovacchia, Polonia e Belgio, secondo quanto riportato dai soci del Consorzio.

Guardando oltre il ponte pasquale, il Consorzio mostra fiducia per la stagione estiva: «Le previsioni sono positive e ci auguriamo che la città sia sempre più bella e presentabile, con spiagge pulite per accogliere i turisti», scrive Bradi. Un auspicio accompagnato dalla speranza che «gli argomenti portati dalla nostra categoria sui tavoli delle amministrazioni siano stati accolti».

Nel corso dell’anno il Consorzio ha partecipato a diverse fiere di settore, talvolta in collaborazione con Fondazione Alghero e l’Amministrazione comunale, talvolta in autonomia, ma con un obiettivo comune: promuovere il territorio. Tra gli impegni futuri figura la costruzione di una rete di dialogo e scambio con tutte le realtà associative pubbliche e private, con l’intento di valorizzare e coordinare l’offerta degli eventi e trasformarla in promozione attiva.

Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo di nuovi prodotti turistici, come l’enoturismo, l’enogastronomia, il turismo outdoor e congressuale. «Le fondamenta ci sono già – si legge nella nota – ma vanno modellate e consolidate, creando una rete di comunicazione e marketing».

La presidente Bradi sottolinea infine l’importanza di puntare su un’offerta turistica ampia e integrata: «Il turista dovrà scegliere Alghero e tutto il Nord Sardegna non solo per il mare, ma per le eccellenze del territorio. Vogliamo portare un turismo di qualità, offrendo un’offerta a 360 gradi per attrarre più vettori».