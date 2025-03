Tresnuraghes: i Carabinieri in prima linea contro le truffe. Incontro informativo per la cittadinanza

Sarà un pomeriggio dedicato alla prevenzione, alla consapevolezza e alla sicurezza, quello previsto per martedì 1° aprile alle ore 16:30, quando presso il Centro Sociale di Piazza Giovanni XXIII si terrà un incontro pubblico promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, in collaborazione con il Comune di Tresnuraghes e la Polizia Locale.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sulle truffe – in particolare quelle ai danni delle persone più fragili – che registrano un preoccupante aumento su scala nazionale e che colpiscono anche in Sardegna. Gli esperti dell’Arma illustreranno ai presenti le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, sia nella vita quotidiana che nel mondo digitale, fornendo indicazioni pratiche su come riconoscerle e difendersi.

“Vogliamo creare un dialogo diretto con la comunità per garantire maggiore sicurezza e consapevolezza, soprattutto tra le persone fragili e anziane, un segmento della popolazione particolarmente vulnerabile”, ha dichiarato il Comandante Provinciale, Colonnello Steven Chenet.

La presenza sul territorio e il contatto diretto con i cittadini rappresentano per l’Arma uno strumento fondamentale nella lotta quotidiana alla microcriminalità. L’incontro di Tresnuraghes si inserisce infatti in una più ampia strategia di prevenzione, che mette al centro il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadinanza.