Approvati all’unanimità il Bilancio e il Programma ASEL 2025: venti nuove iniziative per rafforzare il sistema degli Enti Locali sardi

L’Assemblea dei Sindaci e dei Presidenti degli Enti Associati ASEL ha approvato all’unanimità il Bilancio e il Programma di attività per il 2025, confermando un pieno sostegno all’azione dell’associazione che da anni rappresenta un punto di riferimento operativo e formativo per il sistema degli Enti Locali della Sardegna.

Nel corso della seduta è stato altresì approvato, sempre con voto unanime, il Bilancio consuntivo 2024, corredato da una dettagliata relazione che ha illustrato l’intenso lavoro svolto nel corso dell’anno appena concluso.

A illustrare i documenti è stato il presidente Rodolfo Cancedda, che ha sottolineato la "notevole mole di lavoro e di iniziative portate avanti in sede locale, nazionale ed europea", evidenziando il crescente riconoscimento del ruolo dell’ASEL come promotore di innovazione, formazione e dialogo tra istituzioni.

Tra le attività più rilevanti del 2024, 18 iniziative formative che hanno coinvolto circa 800 tra sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari, a testimonianza di un impegno costante nel garantire aggiornamento e competenze operative a chi è chiamato a gestire la complessità della macchina amministrativa.

Per il 2025, l’ASEL ha già messo in cantiere 20 nuovi seminari e percorsi formativi, che spazieranno dai temi più urgenti in ambito economico-finanziario e tributario, agli appalti, lavori pubblici e gestione del personale, con un’attenzione crescente verso le sfide dello sviluppo economico, delle infrastrutture, del mondo del lavoro, della scuola, del territorio e dell’ambiente.

Sotto il profilo finanziario, il bilancio si è chiuso in attivo, a conferma di una gestione efficiente che ha saputo coniugare qualità e sostenibilità.

L’approvazione unanime di bilancio e programma conferma la fiducia nel lavoro svolto e rilancia l’azione dell’ASEL verso un 2025 che si preannuncia denso di contenuti e di responsabilità, in una fase in cui la governance locale è sempre più centrale nei processi di trasformazione del territorio.