A Sassari una conferenza per celebrare Liliana Cano, “nata per dipingere”

SASSARI – «Sono nata, sono cresciuta e ho dipinto tutto il tempo». Parole semplici e definitive, che racchiudono l’essenza di un’intera esistenza. Martedì 1 aprile, alle ore 17.00, l’Aula Magna del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari ospiterà la conferenza “Liliana Cano. Nata per dipingere”, un omaggio sentito a una delle figure più intense e amate della scena artistica sarda e non solo.

L’iniziativa, promossa dall’Università delle Tre Età (UTE) in collaborazione con l’Archivio Liliana Cano, è un’occasione preziosa per ripercorrere la lunga e appassionata carriera di un’artista che ha attraversato oltre settant’anni di pittura con coerenza, libertà e una straordinaria forza espressiva.

A guidare l’incontro sarà Davide Mariani, storico dell’arte e direttore dell’Archivio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i temi, i colori e le trasformazioni della produzione di Cano, soffermandosi anche sul Museo Diffuso Liliana Cano di Oliena, progetto nato per preservare e rendere fruibile la sua eredità artistica nel territorio. Candidato al censimento dei Luoghi del Cuore del FAI, il museo è attualmente il secondo sito culturale più votato in Sardegna.

Nata a Gorizia nel 1924, formatasi a Torino, Liliana Cano si trasferisce in Sardegna a vent’anni. Qui, la luce, le tradizioni, la memoria popolare e la materia stessa della terra sarda plasmano la sua pittura. Fin dagli anni Cinquanta, il suo stile figurativo si distingue per l’uso ardito del colore, capace di raccontare il mito e il quotidiano con lo stesso linguaggio lirico. Umanità, simbolismo e narrazione diventano le coordinate della sua ricerca pittorica.

Negli anni Settanta si stabilisce in Francia, dove espone anche al Grand Palais di Parigi, conquistando uno spazio nel panorama internazionale. Eppure, la Sardegna resta sempre il suo centro. Vi farà ritorno negli anni Novanta, e vi rimarrà fino alla morte, avvenuta a Sassari nel 2021.

Liliana Cano non ha mai smesso di dipingere, fino all’ultimo giorno. E il titolo scelto per questa conferenza – nata per dipingere – non è retorica, ma verità nuda. Un’identità. Una vocazione vissuta fino in fondo, con dignità e passione. In ogni tratto, un riflesso di Sardegna, e nel silenzio dei suoi ultimi anni, il suono profondo di una vita interamente dedicata all’arte.