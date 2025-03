Oristano, aggiravano il Decreto Flussi: 21 indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Utilizzavano il Decreto Flussi come paravento legale per far entrare in Italia lavoratori extracomunitari in modo irregolare, eludendo la normativa sull’ingresso stagionale. È quanto emerso dalle indagini denominate Flussi2024bis e Flussi2024tris, coordinate dalla Procura della Repubblica di Oristano e condotte dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro del capoluogo.

Sono ventuno le persone indagate, tra cui otto cittadini extracomunitari, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sostituzione di persona (art. 12, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 286/1998 e art. 494 c.p.). Il meccanismo era tanto semplice quanto illecito: venivano presentate false richieste di nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Oristano, impiegando dati di aziende ignare, realmente esistenti e operanti nel territorio provinciale.

L’obiettivo era agevolare l’ingresso di 120 lavoratori extracomunitari, in gran parte provenienti dal Sud-est asiatico, disposti a versare somme consistenti pur di entrare regolarmente nel Paese. I primi sospetti sono sorti proprio grazie alle anomalie segnalate dallo Sportello Unico, che ha allertato i Carabinieri del NIL, innescando così una complessa attività investigativa.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di individuare le persone coinvolte nei due sodalizi criminali, la cui operatività potrebbe estendersi oltre i soggetti già noti. Gli inquirenti, infatti, non escludono ulteriori sviluppi investigativi, sia sul fronte delle responsabilità penali sia sulla possibile estensione del fenomeno ad altre province.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, attraverso i propri Nuclei Ispettorato del Lavoro presenti su tutto il territorio nazionale, conferma il proprio impegno nel prevenire e reprimere i reati legati al mondo del lavoro, con particolare attenzione allo sfruttamento della manodopera straniera e alla sicurezza dei lavoratori.

L’inchiesta mette in luce una realtà preoccupante: l’utilizzo distorto di strumenti pensati per favorire l’inserimento regolare di lavoratori in settori produttivi in difficoltà si trasforma, in alcuni casi, in canale parallelo per l’immigrazione irregolare, a vantaggio di reti criminali che lucrano sulla vulnerabilità e sulla disperazione.