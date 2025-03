Barbascura X torna in Sardegna: due date per il nuovo show “Sono Qui per Caos”

Il “punk della divulgazione scientifica” è pronto a sconvolgere la Sardegna. Barbascura X, youtuber, chimico, performer teatrale e divulgatore scientifico tra i più irriverenti e seguiti del panorama nazionale, tornerà nell’Isola la prossima estate con il suo nuovissimo spettacolo: “Sono Qui per Caos”.

Due le date fissate per il tour sardo: il 18 agosto sarà protagonista all’anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia di Alghero, nell’ambito dell’attesa nuova edizione dell’Alguer Summer Festival. Il giorno successivo, il 19 agosto, salirà sul palco del Parco Urbano di Capoterra (CA), portando con sé il consueto mix di scienza, paradossi evolutivi, ironia corrosiva e seghe mentali, in uno show che promette di essere tanto dissacrante quanto illuminante.

I biglietti per la data di Alghero sono disponibili da oggi su Ticketmaster.it, TicketOne, nei punti vendita autorizzati e presso la sede de Le Ragazze Terribili a Sassari, in via Roma 144 (infoline 079 278275). L’evento è organizzato da Mister Wolf e rientra nella programmazione dell’Alguer Summer Festival, promosso da Shining Production, in collaborazione con il Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Le Ragazze Terribili e Roble Factory.

Anche per Capoterra i biglietti sono disponibili da oggi su TicketOne.it. Lo spettacolo è organizzato da Mister Wolf in collaborazione con l’Associazione Dreamwalk Sound.

Barbascura X, laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in prestigiosi laboratori in tutta Europa prima di diventare un fenomeno del web grazie alla celebre rubrica Scienza Brutta: una serie di pseudo-documentari parodistici che svelano con tono caustico e surreale il lato oscuro e meno noto delle scienze naturali.

Il suo precedente spettacolo teatrale, Amore Bestiale, ha registrato oltre 90 date in tutta Italia, riempiendo i principali teatri del Paese. È autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha prodotto il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, realizzato un documentario per Prime Video e partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui 72 Animali Pericolosi, Micromostri e Pechino Express.

Due appuntamenti da segnare in agenda, per chi ama la scienza raccontata fuori dagli schemi, con sarcasmo, intelligenza e una sana dose di caos.