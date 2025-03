Orgosolo, operaio cade da quattro metri nella diga di Cumbidanovu: è grave

Incidente sul lavoro questa mattina, martedì 25 marzo, nel cantiere della diga di Cumbidanovu, nel territorio di Orgosolo. Un operaio è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre lavorava, pare regolarmente imbragato. La caduta gli ha provocato un grave trauma alla colonna vertebrale.

Erano le 9 del mattino quando l’uomo, impegnato nel cantiere attivo all’interno della diga, ha perso l’equilibrio e si è schiantato al suolo. I soccorsi sono scattati immediatamente: un’ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è attualmente ricoverato per accertamenti e trattamenti specifici per un trauma al rachide.

L’incidente riaccende i riflettori su uno dei cantieri simbolo delle incompiute sarde: quello della diga di Cumbidanovu, i cui lavori erano ripartiti solo nei mesi scorsi, con l’obiettivo di concludere l’opera entro tre anni, dopo un’attesa iniziata nel 1989.

Saranno ora le autorità competenti, insieme ai tecnici della sicurezza sul lavoro, a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità. Intanto, le condizioni dell’operaio restano sotto osservazione.