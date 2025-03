Cronaca Enrico Berlinguer, la grande mostra a Cagliari

“I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” è la mostra che Cagliari ospiterà, negli spazi della Passeggiata coperta e della Galleria dello Sperone del bastione Saint Remy, dal 5 aprile al 31 maggio, in occasione del quarantennale della morte di uno dei grandi protagonisti della storia politica del Novecento. Ideata e organizzata dall’associazione Enrico Berlinguer, proposta e organizzata per la Sardegna dalla Fondazione Enrico Berlinguer, realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, il partenariato del Comune di Cagliari, il patrocinio dell’Università degli studi di Cagliari, in collaborazione con la Fondazione Gramsci, il Cespe e la Fondazione di Sardegna e con la gestione della cooperativa Sémata, la mostra è stata presentata nei mesi scorsi a Roma, Bologna e Sassari. Nel capoluogo isolano farà capolino a breve con tante novità: si arricchirà infatti di una sezione più ampia e di incontri collaterali che verranno presentati durante la conferenza stampa in programma il 3 aprile a palazzo Bacaredda. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito.