Arborea, i Carabinieri in prima linea contro le truffe: incontro pubblico per sensibilizzare la cittadinanza

Venerdì 28 marzo, dalle 16:00 alle 18:00, l’aula consiliare del Comune di Arborea ospiterà un incontro informativo promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’obiettivo è chiaro: fornire ai cittadini strumenti concreti per difendersi dalle truffe, soprattutto quelle che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.

L'iniziativa nasce in un contesto nazionale segnato da una preoccupante recrudescenza dei reati di truffa, sempre più sofisticati, spesso perpetrati con metodi digitali o attraverso raggiri telefonici. Anche in Sardegna, i Carabinieri segnalano un aumento degli episodi, con vittime che vanno dagli anziani ai giovani meno esperti in materia di sicurezza informatica.

Durante l’incontro, gli esperti dell’Arma illustreranno le modalità più comuni con cui agiscono i truffatori – dalle false telefonate di parenti in difficoltà, fino alle truffe online e ai finti operatori bancari – spiegando come riconoscere i segnali d’allarme e quali comportamenti adottare per proteggersi.

“L’iniziativa – spiega il Comandante Provinciale, Colonnello Steven Chenet – nasce dalla volontà di instaurare un dialogo diretto con la comunità, promuovendo una cultura della prevenzione e della consapevolezza. In particolare, vogliamo raggiungere le persone più fragili e gli anziani, che troppo spesso diventano vittime di raggiri”.

L’incontro è aperto a tutta la popolazione e rappresenta un’occasione preziosa per porre domande, chiarire dubbi e comprendere come reagire di fronte a situazioni sospette. Un gesto concreto di vicinanza delle istituzioni ai cittadini, in un momento in cui la sicurezza passa anche – e soprattutto – dalla conoscenza.