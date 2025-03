Cagliari celebra i 100 anni di Nunziata Perra

La celebrazione si è tenuta in una residenza sanitaria assistenziale dell'hinterland, dove Nunziata ha potuto spegnere le sue prime cento candeline in un'atmosfera di gioia e commozione. Tra i presenti, ha voluto essere parte di questo importante momento Rossana Montisci, assistente sociale del Comune di Cagliari, avendo assistito Nunziata in una parte significativa del suo percorso di vita. A portare i saluti e gli auguri dell'Amministrazione cittadina, il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci. Durante l'evento, Benucci ha consegnato a Nunziata una pergamena e una medaglia ricordo, simboli di riconoscimento per una vita vissuta con dignità e passione. “Celebrando oggi il centenario di Nunziata Perra, rendiamo omaggio non solo alla sua straordinaria longevità, ma anche ai valori di resilienza e amore familiare che ha incarnato nel corso degli anni”, ha rimarcato il presidente Benucci. “La sua storia è un faro di speranza. È un esempio per tutti noi. È un richiamo a valorizzare le nostre radici e le relazioni che ci uniscono”. Il compleanno di Nunziata Perra rappresenta un momento di riflessione e celebrazione per l'intera comunità, sottolineando l'importanza di onorare le esperienze e le storie di vita che arricchiscono il tessuto sociale di Cagliari.

