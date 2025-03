Alghero: la Supercoppa di Beach Soccer torna a giugno, ma niente Europei

Dopo due stagioni da protagonista assoluta del Beach Soccer internazionale, con gli Europei e i Mondiali per Club, Alghero torna sotto i riflettori del calcio sulla sabbia. Stavolta però il palcoscenico sarà tutto italiano: dal 30 maggio al 2 giugno 2025 la Riviera del Corallo ospiterà una tappa della ventiduesima edizione del Campionato 2025 di beach soccer a firma Figc Lega Nazionale Dilettanti del Campionato Nazionale e la tanto attesa finale di Supercoppa Italiana.

La conferma è arrivata con la delibera della Giunta comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, che ha affidato alla Fondazione Alghero l’organizzazione dell’evento. Il Comune ha partecipato al bando della LND – Dipartimento Beach Soccer a settembre 2024 e si è aggiudicato le quattro giornate che inaugureranno ufficialmente la stagione.

Niente Europei quest’anno, né Mondiali. Ma la Supercoppa resta uno degli appuntamenti clou del calendario nazionale: sarà ad Alghero che si assegnerà il primo trofeo stagionale, in una cornice ormai consolidata per passione, pubblico e capacità organizzativa. Dopo la finale europea vinta dall’Italia nel 2023 proprio in città, che rimane una delle pagine più belle scritte sulla sabbia algherese, il ritorno al circuito nazionale segna un’altra tappa importante. Il mandato triennale affidato dalla FIGC alla struttura regionale sarda garantisce continuità, e la macchina comunale si è mossa in largo anticipo per assicurare una riuscita impeccabile.

L’appuntamento è fissato: quattro giorni di Beach Soccer, tra rovesciate spettacolari e tribune infuocate, per continuare a scrivere la storia di una città che con la sabbia ha un rapporto speciale.