Cronaca Attimi di terrore a Mamoiada: un fulmine colpisce la chiesa di Nostra Signora di Loreto

Paura nel pomeriggio di domenica a Mamoiada, dove un fulmine ha colpito in pieno la cupola della storica chiesa di Nostra Signora di Loreto, provocando il distacco di calcinacci e mandando in frantumi alcuni vetri. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il boato ha scatenato il panico tra i presenti all'interno dell'edificio sacro. Secondo quanto riferito, l’impatto del fulmine è stato talmente violento da far tremare la struttura e provocare un blackout elettrico che ha lasciato al buio la zona per alcune ore. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area, rimuovere i detriti e verificare la stabilità della cupola danneggiata. Presenti sul posto anche i Carabinieri, che hanno gestito la situazione d’emergenza e garantito l’ordine pubblico, mentre il servizio elettrico è stato ripristinato rapidamente, riportando la normalità nel centro del paese. Resta la preoccupazione per i danni subiti dalla chiesa, simbolo identitario per la comunità di Mamoiada, che ora attende una valutazione più approfondita sull’entità dell’intervento necessario.