Cronaca Senza risposte e senza dignità: i 26 OSS esclusi dalla stabilizzazione tornano a manifestare al Consiglio regionale

Non si ferma la protesta dei 26 operatori socio-sanitari esclusi dalla stabilizzazione presso la ASL di Cagliari. Dopo settimane di presidio continuo, giorno e notte, sotto il cielo e senza servizi igienici, i lavoratori annunciano per domani, martedì 25 marzo, un flash mob e una conferenza stampa davanti al Consiglio regionale della Sardegna, alle ore 11. La situazione, già definita più volte “disumana”, si è aggravata nel silenzio delle istituzioni. "Le attese risposte continuano a mancare", denuncia Gianfranco Angioni, portavoce del Comitato dei 26 OSS. "Non possiamo più tollerare la superficialità di chiacchiere vuote e propaganda che non incidono sulla realtà delle persone coinvolte". I 26 OSS, che rivendicano un diritto alla stabilizzazione secondo le norme nazionali e regionali, hanno deciso di avviare uno sciopero della fame a turni, come gesto estremo per richiamare l’attenzione su una vicenda che rischia di passare sotto silenzio, nonostante abbia riguardato professionisti che hanno prestato servizio in prima linea nei momenti più duri della sanità sarda. "Chiediamo con determinazione che venga ripristinato il diritto inalienabile alla stabilizzazione," ribadisce Angioni. "È inaccettabile che questi operatori, fino a questo momento, non abbiano ricevuto alcuna forma di solidarietà o visita da parte della Presidente della Regione Sardegna. Questo silenzio è una mancanza grave e irrispettosa verso chi ha dato così tanto alla nostra comunità". L’appello è rivolto non solo all’Assessorato alla Sanità e al Lavoro, ma all’intero Consiglio regionale: "Si mettano nei panni di questi operatori e delle loro famiglie – scrivono i promotori – solo così potranno comprendere cosa significhi trovarsi in questa condizione di precarietà e grave ingiustizia". Per il Comitato, non si tratta solo di posti di lavoro. "Si tratta di persone, famiglie e di una comunità intera che dipende dalla disponibilità e dalla professionalità di questi operatori. Chiediamo un immediato intervento per risolvere questa situazione e restituire dignità a chi ha servito con passione e dedizione". Domani, davanti al palazzo del potere regionale, si alzerà di nuovo la voce di chi chiede non privilegi, ma giustizia.