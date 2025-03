Cronaca Il funerale di Paolo Durzu e la tragedia di Cala Fighera

La comunità di Quartu Sant'Elena si prepara a dare l'ultimo saluto a Paolo Durzu, la cui tragica scomparsa, insieme alla sua compagna Manola Mascia, ha profondamente scosso la regione. La vicenda ha avuto inizio con il ritrovamento del corpo di Manola Mascia, una ventottenne di Cagliari, avvenuto mercoledì a Cala Fighera, un'insenatura situata tra Calamosca e la Sella del Diavolo . La successiva ricerca del suo fidanzato, Paolo Durzu, si è conclusa tragicamente venerdì con il ritrovamento del suo corpo incastrato tra gli scogli, non lontano dal luogo in cui era stata rinvenuta la compagna . Le operazioni di recupero del corpo di Paolo sono state particolarmente difficili a causa delle condizioni ambientali avverse, con correnti e vento di scirocco che lo avevano spinto verso terra . Inizialmente, l'attenzione si era concentrata sulla scomparsa di Paolo Durzu, con la madre, Antonella Contu, che aveva lanciato un disperato appello sui social media nella speranza di ritrovare il figlio trentatreenne di Quartu Sant'Elena, scomparso da martedì 18 marzo . La comunità aveva nutrito una flebile speranza di un lieto fine, che purtroppo si è infranta con la notizia del ritrovamento del suo corpo . Le prime ricostruzioni e le successive conferme mediche hanno stabilito che sia Paolo Durzu che Manola Mascia sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una caduta dalla scogliera di Cala Fighera . Le autopsie, eseguite dal medico legale Roberto Demontis, hanno rivelato che entrambi i giovani hanno subito lesioni e fratture multiple compatibili con una precipitazione da diverse decine di metri di altezza contro gli scogli e poi in acqua . Si presume che la tragedia sia avvenuta tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì . Paolo Durzu aveva 33 anni e Manola Mascia 29 . Il ritrovamento dei loro corpi a breve distanza l'uno dall'altro suggerisce che fossero insieme al momento dell'incidente . Le prime fasi delle indagini avevano visto anche il ritrovamento di alcuni effetti personali vicino al corpo di Manola, tra cui uno zainetto, i documenti di Paolo e un cappotto, elementi che avevano subito indirizzato le ricerche verso il giovane disperso . Come annunciato nell'appello disperato del padre, Antonio Durzu, i funerali di Paolo si terranno nel pomeriggio di dopodomani presso la parrocchia di Sant'Antonio a Quartu Sant'Elena. Le sue parole commoventi, riportate nella richiesta iniziale, esprimono il dolore di un padre di fronte a una perdita così innaturale: "Dovevi andare a vivere da solo non morire. Fai buon viaggio. Insieme alla tua amata". La comunità di Quartu Sant'Elena e Cagliari si stringe attorno alle famiglie di Paolo e Manola in questo momento di immenso dolore. La tragedia di Cala Fighera rappresenta un monito sui pericoli che possono celarsi in luoghi naturalisticamente suggestivi ma impervi. È auspicabile che questa triste vicenda possa portare a una maggiore consapevolezza e a eventuali misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti in aree simili. In questo momento di lutto, il pensiero va a Paolo Durzu e Manola Mascia, ricordando le loro giovani vite e porgendo le più sentite condoglianze ai loro cari.