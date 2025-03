Guardia Grande, agricoltura senz’acqua: l’urlo della Nurra in una sala gremita

Un fabbisogno stimato in almeno 30 milioni di metri cubi e una disponibilità reale che non supera i 5. Con questi numeri impietosi, gli agricoltori della Nurra si preparano ad affrontare una delle stagioni irrigue più difficili degli ultimi decenni. L’allarme è stato lanciato pubblicamente durante un partecipato incontro a Guardia Grande, promosso dal Consorzio di Bonifica della Nurra insieme alle organizzazioni professionali di categoria. Nel salone gremito della borgata algherese, il presidente di ANBI Sardegna, Gavino Zirattu, ha tracciato un quadro drammatico: “I territori della Nurra, secondo quanto stabilito dall’ultima delibera del Comitato Istituzionale, non riceveranno nemmeno un metro cubo dalle dighe”. Le uniche fonti disponibili restano le acque reflue depurate di Sassari e Alghero, e l’approvvigionamento da alcuni pozzi localizzati a Tottubella, Bonassai e nell’area di Sella & Mosca.

Il Consorzio ha definito la situazione senza mezzi termini: “Un disastro”. A fronte di circa 5.000 ettari da irrigare, le risorse disponibili non superano i 5 milioni di metri cubi. Zirattu ha dichiarato di aver chiesto agli assessori regionali all’Agricoltura e ai Lavori Pubblici, Gianfranco Satta e Antonio Piu, la possibilità di ottenere in via eccezionale ulteriori 5 milioni di metri cubi dalle dighe, ma la richiesta non ha ricevuto accoglimento. “È arrivato il tempo di fare una scelta – ha affermato Zirattu –: selezionare le colture da mandare avanti e decidere quali invece quest’anno non si potranno piantare”. Una proposta ridimensionata verrà comunque inviata alla Regione nella speranza di ottenere un minimo supporto. Nelle prossime settimane, ha annunciato, si terrà un nuovo vertice con le organizzazioni di categoria e l’assemblea dei delegati per decidere “insieme come distribuire questi pochi centinaia di litri”.

Presenti anche il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, l’assessore all’Ambiente del Comune di Alghero Raniero Selva e il commissario della Città Metropolitana di Sassari, Gavino Arru. Gli assessori regionali hanno precisato che solo al termine dei lavori sulle reti del Coghinas, previsti entro marzo 2026, si potrà parlare di un superamento della crisi. Intanto si valuta un intervento economico straordinario a favore delle imprese agricole in difficoltà.

Nel corso dell’incontro ha preso la parola anche Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, protagonista di un confronto con l’assessore Gianfranco Satta. Piana ha dichiarato: “Sono intervenuto e ho proposto delle soluzioni per risolvere l'emergenza, e altre più strutturali. Per l'emergenza ho chiesto che i lavori di Enas sulle condotte 1 e 2 venissero bloccati per un paio di mesi: in questo modo si sarebbero sbloccati dai due ai tre milioni di metri cubi d'acqua del Cuga, oggi destinati a uso civile. Come affermo da tempo, la questione strutturale di medio termine è quella di riportare il bacino del Cuga a uso esclusivamente irriguo per l'agricoltura, declassandolo e togliendolo dalla duplice attitudine attuale, che comprende anche l’uso civile.”

“In questo modo – ha proseguito Piana – avremmo potuto incamerare oltre 10 milioni di metri cubi d'acqua dal depuratore di Sassari. Attualmente, tra i 7 e gli 8 milioni prodotti nei mesi invernali non vengono accumulati e finiscono a mare tramite il Mannu, così come era stato concepito il Cuga, e così come era stato progettato anche il depuratore comunale di Sassari.”

Piana ha anche ipotizzato un ulteriore fronte: “Si sta valutando l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla termocentrale di Fiume Santo, dove il dissalatore produce circa 3 milioni di metri cubi d'acqua. Dopo l’uso nel ciclo industriale, quell'acqua viene mandata in mare. Si potrebbe aprire una trattativa per impiegarla in agricoltura.”

Ma la risposta dell’assessore Satta è stata netta: “I lavori del Coghinas 1 e 2 non possono essere interrotti – ha detto – perché devono essere collaudati entro il 31 dicembre 2025, essendo finanziati con fondi del PNRR. Bloccarli significherebbe rischiare di perdere quei fondi.”

Piana ha ribattuto: “Una cattiva organizzazione sta creando problemi alla città di Alghero, che rischia di soffrire la carenza d'acqua quest’estate. Ancora una volta l’agricoltura viene sacrificata per lo scopo civile, e ne paga il prezzo.”

Nel prosieguo del confronto, Satta ha ventilato l’ipotesi di un indennizzo tramite il regime de minimis. Ma anche su questo punto Piana ha espresso la sua contrarietà: “Nel modo più assoluto il de minimis non può essere utilizzato per gli indennizzi. Gli agricoltori – soprattutto quelli del comparto orticolo, il più importante – se non coltivano in questi giorni e non hanno una garanzia minima d’acqua, perdono tutta la stagione. Quelle aziende non avrebbero neanche i fondi per guadagnare e lavorare quest’anno. Figuriamoci come potrebbero pagare l’INPS o essere in regola col DURC.”

“La forma d’indennizzo così come l’assessore l’ha impostata – ha concluso – significa già dire no. Ho chiesto di trovare forme straordinarie, che scavalchino anche le limitazioni imposte dal decreto legislativo 102 sugli indennizzi per danni da siccità.” Intanto la stagione irrigua è alle porte, e la Nurra resta appesa a una manciata di pozzi e alle acque reflue. Ma da una Regione che continua a promettere, ciò che serve oggi agli agricoltori è una decisione. E serve subito.