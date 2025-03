Sicurezza informatica, via libera della Giunta regionale al progetto Cyber2COM: strumenti e formazione per proteggere gli enti locali sardi





CAGLIARI – La Giunta regionale ha approvato il progetto Cyber2COM, un intervento strategico per il rafforzamento della sicurezza cibernetica delle amministrazioni locali della Sardegna. La decisione, assunta su proposta dell’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Mariaelena Motzo, si inserisce nel quadro operativo del Piano Regionale di Sviluppo 2024-2029 e dell’Agenda Digitale 2025-2027 contenuta nel PIAO regionale.

«Facciamo un passo concreto e necessario per rafforzare la sicurezza digitale delle amministrazioni locali sarde – ha dichiarato l’assessora Motzo –. Gli attacchi informatici sono una minaccia sempre più frequente e sofisticata, che mette a rischio non solo i sistemi tecnologici, ma anche la privacy e la continuità dei servizi per i cittadini».

Negli ultimi anni, numerosi enti locali in Sardegna sono stati colpiti da episodi di attacchi cibernetici, spesso realizzati con tecniche di ingegneria sociale, che sfruttano l’errore umano come punto debole dell’intero sistema informativo. Questi episodi hanno messo in evidenza l’urgenza non solo di potenziare le infrastrutture IT, ma anche di formare e sensibilizzare il personale rispetto alle minacce digitali emergenti.

Il progetto Cyber2COM si inserisce pienamente nell’Obiettivo 4 dell’Agenda Digitale, che punta a garantire infrastrutture tecnologiche sicure per tutelare la continuità dei servizi pubblici. Il cuore dell’iniziativa sarà la realizzazione di un percorso formativo dedicato agli enti locali, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza, le competenze e la capacità di risposta ai rischi informatici.

«È fondamentale fornire ai Comuni strumenti efficaci per difendersi da queste minacce e creare una rete di protezione che coinvolga tutti gli enti locali – ha proseguito l’assessora Motzo –. Un attacco informatico riuscito può tradursi in un’interruzione di servizi essenziali con un impatto diretto sulla vita quotidiana di ciascun cittadino. Attraverso la formazione e la sensibilizzazione, puntiamo a rafforzare le competenze del personale e a sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi cibernetici, rendendo le amministrazioni locali più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del futuro».

Il percorso formativo sarà erogato tramite una piattaforma digitale dedicata, alla quale gli enti locali potranno accedere a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. Ogni Comune o Unione di Comuni potrà aderire compilando un apposito form, indicando il numero di dipendenti da coinvolgere nel programma.

L’accesso sarà regolato attraverso credenziali individuali, distribuite in base alla dimensione del Comune:

Fino a 10 credenziali per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti ;

Fino a 20 credenziali per i Comuni tra 3.001 e 10.000 abitanti ;

Fino a 30 credenziali per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

Il numero delle credenziali sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, la Giunta ha autorizzato la Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT ad acquisire ulteriori accessi qualora le richieste dovessero superare la dotazione iniziale, garantendo così la massima partecipazione. Con Cyber2COM, la Regione Sardegna rafforza la sua strategia di protezione digitale, puntando su prevenzione, conoscenza e capacità di reazione. In un contesto globale in cui le minacce cibernetiche sono in costante crescita, l’intervento rappresenta un passaggio fondamentale per mettere in sicurezza la macchina amministrativa, tutelare i dati dei cittadini e garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali.