Vertenza ASL Cagliari, UIL FPL: “Basta immobilismo, adesso attendiamo i fatti”

La UIL FPL Sardegna interviene con fermezza sullo stato di agitazione proclamato dai lavoratori della ASL 8 di Cagliari. In una nota inviata al Prefetto di Cagliari, all’Assessore regionale alla Sanità e al Direttore generale della ASL, il sindacato contesta le recenti comunicazioni dell’azienda sanitaria, definendole insufficienti, evasive e prive di risposte concrete alle questioni sollevate da tempo.

«La UIL FPL attende un sollecito ed oggettivo riscontro, che attesti una reale ed inequivocabile disponibilità a risolvere quelli che per la UIL FPL appartengono ad una vertenza che non ammette più deroghe e tentennamenti», scrivono Priamo Foddis, segretario generale UIL FPL Sardegna, e Massimo Marceddu, segretario UIL FPL area vasta di Cagliari. Il riferimento è alla nota trasmessa lo scorso 20 marzo dalla Direzione generale della ASL al Prefetto, nella quale – secondo la UIL – non solo mancano le doverose scuse formali, ma viene del tutto omesso un confronto puntuale sui temi oggetto dello stato di agitazione.

Il sindacato evidenzia come la UIL FPL sia stata posta “per conoscenza” e non come destinataria diretta della comunicazione, evidenziando – si legge nella nota – «un reiterato e censurabile atteggiamento di lontananza dai problemi dei lavoratori, non certamente consono all’Istituzione rappresentata».

La UIL contesta anche la generica elencazione dei risultati ottenuti: «La comunicazione riporta una brevissima elencazione, “definita erroneamente numerosi contratti integrativi siglati (non ci risulta!)” sull’accordo produttività 2023, mentre non esiste nulla rispetto a quella del 2024 e siamo a fine marzo 2025». Si sottolinea inoltre che «sui DEP 2024 si omette di dire che nel 2023 non furono svolti per scelta aziendale, nonostante i solleciti sindacali».

Criticata anche la disponibilità manifestata a nuovi incontri: «Null’altro hanno prodotto se non comunicazioni aziendali fini a se stesse, a cui mai sono seguiti oggettivi riscontri». Secondo la UIL FPL, l’unico modo per dimostrare la reale volontà di risoluzione del conflitto è «rispondere nel merito delle questioni sollevate da questa O.S., portando in applicazione tutti gli istituti contrattuali disapplicati e attivando poi i tavoli di contrattazione necessari».

Foddis e Marceddu ribadiscono che la UIL FPL «non si è mai sottratta al confronto», ma giudicano ormai non più tollerabile l’inerzia gestionale dell’Azienda sanitaria: «Basta con questo intollerabile immobilismo, basta con le parole e proclami a cui non segue niente, adesso attendiamo i fatti!».

Il sindacato conclude riaffermando la propria disponibilità al dialogo, ma chiede con urgenza risposte concrete e risolutive nell’interesse esclusivo dei lavoratori della ASL di Cagliari.