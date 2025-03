Il marciume digitale e l’Italia che impazzisce davanti a uno schermo

Altro che “rivoluzione tecnologica”, altro che “progresso”. Stiamo assistendo a un collasso culturale e mentale di proporzioni mai viste, alimentato da un nemico subdolo che entra nelle case senza bussare: lo schermo. Telefono, tablet, computer, poco importa. Il risultato è uno solo: la devastazione della mente, soprattutto tra i giovani, ma non solo. E non serve scomodare studi o convegni internazionali per capirlo: basta salire su un autobus, entrare in un bar, osservare le facce. Occhi spenti, dita che scivolano su schermi come in un rituale ipnotico, sguardi svuotati di ogni presenza. L’Italia – e con essa gran parte dell’Occidente – sta diventando un manicomio a cielo aperto, dove l’unico modo per sentirsi vivi sembra essere farsi vedere, cliccare, reagire.

Il 30% degli italiani ha già sperimentato un problema psicologico nel corso della propria vita. Trenta su cento. E questi sono i dati “ufficiali”, quelli che si possono scrivere senza timore. Ma il disagio vero, quello taciuto, quello che serpeggia dietro il sorriso di circostanza e il filtro di Instagram, è assai più diffuso. Ansia, insonnia, attacchi di panico, depressione. I cervelli bruciano nel silenzio, mentre i selfie si moltiplicano.

L’impatto economico? Qualcuno lo stima al 33% del PIL. Una cifra che dovrebbe far tremare le fondamenta del sistema sanitario e previdenziale, ma che viene ignorata con la leggerezza tipica di un Paese che preferisce sedare i sintomi piuttosto che affrontare le cause. I soldi si buttano in “campagne di sensibilizzazione” che non sensibilizzano nessuno, mentre le liste d’attesa per un consulto psichiatrico si allungano, e nei pronto soccorso arrivano sempre più ragazzi in crisi per un commento, un like mancante, una diretta andata male.

Il cosiddetto burnout digitale non è un fenomeno passeggero. È la nuova peste dell’era moderna. La differenza è che questa non lascia bubboni sulla pelle, ma li apre dentro la testa. Ogni giorno, milioni di italiani si connettono per “restare aggiornati” e finiscono per essere travolti da flussi ininterrotti di notizie tossiche, contenuti pilotati da algoritmi che non hanno pietà, né rispetto. L’informazione è diventata intrattenimento ansiogeno. L’intrattenimento è diventato alienazione.

Si parla tanto di “salute mentale” ma si evita accuratamente il nodo centrale: la dipendenza. Siamo diventati tossicodipendenti di schermi, di notifiche, di commenti. E come tutti i tossici, ci aggrappiamo a soluzioni che non curano, ma attenuano appena. Le app di meditazione, le “pause digitali”, i weekend detox. Ben vengano, per carità. Ma sono cerotti su un’emorragia. Se davvero vogliamo affrontare il problema, serve una risposta politica. Seria. Radicale. Serve limitare l’esposizione digitale come si fa con l’alcol e il fumo. Serve educazione, controllo, responsabilità.

Invece cosa si fa? Nulla. Al massimo, si celebrano le nuove “opportunità” della digitalizzazione. Si installano LIM nelle scuole, si promuove la didattica a distanza, si finanziano start-up che promettono “connessioni più rapide”. Il disastro viene spacciato per modernità. E i più giovani – quelli che non hanno mai conosciuto un mondo senza internet – sono i primi a pagare.

Questo Paese non ha bisogno di un’altra app. Ha bisogno di una sveglia. E non una sveglia digitale, ma una sonora, umana, morale. Serve ristabilire una gerarchia di valori in cui la mente conti più del profitto, in cui il silenzio abbia diritto di cittadinanza accanto al rumore algoritmico, in cui la persona venga prima della performance.

Fino ad allora, continueremo a chiamare “connessione” quella che è in realtà la più devastante delle disconnessioni: quella dalla realtà.