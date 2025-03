Dualchi (NU), finti agenti assicurativi sottraggono 1.000 euro a un giovane: tre persone denunciate

Avevano promesso una polizza auto a prezzi stracciati, ma dopo aver incassato il denaro sono spariti nel nulla. È accaduto a Dualchi, dove tre uomini – un italiano e due cittadini stranieri – avrebbero truffato un giovane del posto, inducendolo a versare circa 1.000 euro per un’assicurazione che non è mai stata stipulata. L’operazione dei Carabinieri, intervenuti con prontezza, ha consentito di identificare i presunti responsabili, evitando che altre persone cadessero nella stessa trappola.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Stazione di Dualchi, coordinati dalla Compagnia di Ottana, i tre si sarebbero presentati come “broker finanziari” specializzati in offerte online particolarmente vantaggiose. Una volta ricevuto il pagamento, tuttavia, non hanno più risposto alle chiamate né alle e-mail della vittima, che nel frattempo aveva cominciato a sospettare l’inganno.

In concomitanza con l’ennesima richiesta di dati personali, il giovane si è rivolto ai Carabinieri, i quali hanno avviato immediate indagini in collaborazione con i referenti dei siti attraverso cui venivano proposte le polizze fasulle. Grazie all’intervento dei militari, le piattaforme sono state oscurate e i tre presunti truffatori identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri, impegnata in una costante campagna di prevenzione contro le truffe, coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza nei confronti di offerte apparentemente molto convenienti: soprattutto in ambito assicurativo, è buona norma verificare l’affidabilità delle piattaforme e delle persone che le gestiscono, confrontando i prezzi con quelli di mercato e accertando l’esistenza di regolari autorizzazioni.

Al momento, il procedimento penale nei confronti dei tre indagati si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro posizione sarà vagliata nel successivo corso del processo, nel rispetto dei principi di presunzione d’innocenza. Nel frattempo, proseguono le attività di controllo e di informazione alla cittadinanza, per scongiurare il ripetersi di simili episodi.